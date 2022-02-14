FED TOPLANTISI NE ZAMAN? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte FED toplantı tarihi

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? Küresey piyasalara yön verecek olan FED faiz kararlarının ne olacağı merak ediliyor... Dünyanın gözü kulağı Amerika Merkez Bankası'nın alacağı karara çevrilirken, bu sorlar araştırılıyor. Peki, FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararlarını açıkladı mı? FED faiz kararları ne zaman açıklanacak?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl toplantılarında faizleri değiştirmeyen FED'in bu sene birden fazla faiz artırımına gideceği tahmin ediliyor. Bu yılın ikinci toplantısı 16 Mart'ta yapılacak. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. FED üçüncü toplantısı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. FED dördüncü toplantısını 14-15 Haziran 2022 tarihlerinde düzenleyecek. 26-27 Temmuz 2022'de beşinci toplantısını yapacak FED'in altıncı toplantısı 20-21 Eylül, yedinci toplantısı 1-2 Kasım ve sekizinci toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Goldman Sachs ekonomistleri FED'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağını tahmin etmişti. Enflasyona göre faiz artırım sayısının artabileceği belirtilirken, sıkılaştırıcı önlemlerin görüleceğini de duyurulmuştu. JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da yaptığı tahminlerde ekonomiyi çok sarsmadan faiz artırımları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınacağını belirtip "25'er baz puanlık 4 faiz artırımı çok küçük bir miktar" demişti. FED'in faiz artırım adımı mart ayında gelirse 2018 yılının aralık ayından beri ilk kez yaşanmış olacak.