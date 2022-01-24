İSTANBUL'DA KURYE VE MOTOR YASAĞI! Kurye ve motor yasağı ne zaman bitecek?

KURYE VE MOTOR YASAĞI - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kurye ve motor yasağı geldi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bir sonraki duyuruyua kadar motokuryelik yapılmayacak" dedi.

İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın twitter'dan yaptığı açıklamanın tamamı:👇

İstanbul'daki yoğun Kar Yağışı ve buzlanma nedeniyle Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, Motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır.