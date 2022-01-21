İZLANDA KIŞI NEDİR? İzlanda kışının özellikleri nedir? İzlanda kışı ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul'da bugün kar yağışı başladı ve bu kar yağışı 4-5 gün kadar sürecek. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesine, don ve çeşitli olumsuzluklara dair uyarılarının yapılmasına neden olan bu kar yağışı bazı uzmanlar tarafından "İzlanda kışı" olarak yorumlandı. Bir anda bütün hava durumu raporlarında geçmeye başlayan izlanda kışı ifadesi gündeme oturdu. Peki, İzlanda kışı aslında nedir, neye denir? İşte özellikle İstanbullular tarafından merak edilen izlanda kışı hakkında bilgiler...

İZLANDA KIŞI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan hava durumu uyarılarına göre İstanbul'un 21 Ocak Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. İzlanda alçak basınç sisteminin etkisiyle değişecek hava sıcaklıkları ve yağış türü uzmanlar tarafından İzlanda kışı olarak yorumlandı. İzlanda kışı olarak ifade edilen bu durum aslında bir basınç türü değişiminin yaşanması olarak özetlenebilir.

İZLANDA KIŞI NASIL OLUR?

Bilindiği üzere havada bulunan gazların ağırlıklarına göre atmosfer üzerinde yaptığı baskı coğrafik olarak basınç olarak adlandırılıyor. Coğrafik hareketler içinde hava durumu üzerinde çok fazla etkili olan basınç, alçak basınç türleri ve yüksek basınç türleri olarak iki çekilde sınıflandırılıyor.

Alçak basınç türlerinden biri olan İzlanda basıncı ya da İzlanda siklonu olarak anılan bu basınç aslında her zaman etkili olan bir basınçtır ancak kış aylarında etkisi daha da artar böyle zamanlarda da rüzgar çok farklı yönlerden esmeye başlar.

İzlanda basıncı kış aylarında etkilidir. Türkiye'ye batı ve kuzeybatı yönlerinden giren izlanda basıncıyla birlikte sıcaklıklar düşer ve eğer bu basıncıne etkisi kendisinden daha sıcak olan Akdeniz kesimine inerse nem yükselir.

Dinamik kökenli olan ve sürekli değişkenlik gösteren İzlanda basınç türü Karadeniz'de cephesel yağışlara Güneybatı kesimlerinde de ağır yağışlara neden olur. Rüzgarların sürekli yön değiştiriyor olması İzlanda Alçak Basıncı etkisinde havanın ılık ancak yağışlı olmasına neden olur.