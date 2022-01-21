İstanbul'da hava durumu nasıl? İstanbul'da kar yağışı olacak mı? AFAD ve AKOM'dan açıklamalar

Türkiye, soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Birçok bölgede şiddetli kar yağışı görülürken Batı illerinde de kar yağışı bu hafta itibarı ile etkisini göstermeye başladı. Uyarıların art arda geldiği İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orta ve uzun vadeli tahmin haritasını paylaşırken İstanbul'da kar yağışının başlayacağı günü duyurdu. Öte yandan, AKOM tarafından da İstanbul hava durumu hakkında bilgi paylaşıldı.

AFAD'DAN DA KAR AÇIKLAMASI GELDİ

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadeler yer verildi:

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden (21.01.2022, Cuma) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması beklenmektedir. Pazartesi gününden itibaren ise ülkemizin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği ve tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamaktadır. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusudur.

Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır.

AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, Valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir.İstanbul kar yağışı

İstanbul kar yağışı

Yerleşim birimlerimizde genel hayatı etkileyeceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda yapılacak çalışmalar, muhtemel can ve mal kayıplarının önlenmesi/azaltılması ve müdahale çalışmalarının daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yayınlanan Kış Tedbirleri Genelgesi'ne göre yürütülmektedir.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler, kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

21 Ocak Cuma hava durumu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Marmara Bölgesinin tamamı ve İç Anadolu Bölgesi'nin batı ve güney kesimlerinde de karla karışık yağmur etkili olacak. Karadeniz'in doğusunda güneş, Ege'de ise kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

22 Ocak Cumartesi Hava Durumu

22 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu: Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı gün boyu İstanbul'da etkili olacak.

Ankara'da da kar yağışının hızlanması beklenirken İç Anadolu bölgesinde Kayseri, Eskişehir dahil çok sayıda ilde kar etkili olacak. Güney Ege ve Akdeniz'de ise yağmur görülecek.

23 Ocak pazar hava durumu

Pazar günü kar yağışı Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olacak. İstanbul, Ankara, Kayseri, Tokat, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Konya, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Trabzon, Samsun, Rize, Giresun, Kars, Ardahan, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Şırnak, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ gibi illerde hava soğuk ve kar yağışlı.



İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?🌦

21 Ocak Cuma İstanbul hava durumu: İstanbulluların uzun bir süredir hasret kaldığı kar yağışı nihayet geliyor. Cuma günü sağanak yağışların etkili olması beklenen kentte akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve gece saatlerinden itibaren ise kar yağışıyla güne merhaba denilecek. Sıcaklıklar cumartesi günü eksi 1 dereceye kadar düşecek. Pazar günü ise kar yağışının en yoğun görüleceği gün olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), cuma günü akşam saatlerinden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca etkili olması beklenen dondurucu soğuk ve yağışlı hava nedeni ile sıcaklıkların 0 derece ve altında seyredeceği, beraberinde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği yönünde uyarıda bulunurken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

ÖNCE SAĞANAK, SONRA KAR

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da kar yağışının öncesinde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterecek. Cuma sabah saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Buzlanma ve Don Tehlikesine Karşı Alınabilecek Önlemler:

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır.

Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporlarını takip edilmelidir.

Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmelidir.

Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalıdır.

Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmelidir.

Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalıdır.

Küçük ve dengeli adımlarla yürünmelidir.

Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmelidir.

Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalıdır.