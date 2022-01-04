Haberler Haberler Michelin yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede kimdir? MasterChef konuğu Ahmet Dede kaç yaşında? Michelin Yıldızı nedir?

Michelin yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede kimdir? MasterChef konuğu Ahmet Dede kaç yaşında? Michelin Yıldızı nedir?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te 4 Ocak Salı günü yayınlanan bölümün konuğu Michelin yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede oldu. MasterChef izleyicileri, Ahmet Dede'nin programa konuk olmasının ardından "Ahmet Dede kimdir?", "Ahmet Dede nereli?", "Michelin yıldızı nedir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Şef Ahmet Dede ve Michelin Yıldızı ile ilgili tüm bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 22:35
Michelin yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede kimdir? MasterChef konuğu Ahmet Dede kaç yaşında? Michelin Yıldızı nedir?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef'te 4 Ocak Salı günü yayınlanan bölümün konuğu Michelin yıldızı sahibi Şef Ahmet Dede oldu. MasterChef izleyicileri, Ahmet Dede'nin programa konuk olmasının ardından "Ahmet Dede kimdir?", "Ahmet Dede nereli?", "Michelin yıldızı nedir?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Şef Ahmet Dede ve Michelin Yıldızı ile ilgili tüm bilgiler...

AHMET DEDE KİMDİR?

Küçük yaşlardan itibaren yemek yapmaya başlayan Şef Ahmet Dede, 24 yaşında eşi vasıtasıyla İrlanda'ya gitti ve 25 yaşında profesyonel aşçı olmaya karar verdi. İrlanda'ya yerleşmesinin ardından burada 8 haftalık bir aşçılık eğitim alan Ahmet Dede, Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi'nde eğitim almaya başladı. Aldığı eğitimin yanı sıra bir yandan da restoranlarda gönüllü çalışan Ahmet Dede, ilerleyen zamanlarda İrlanda'nın Cork kentinde kendi restoranını açtı. Dede, 2021 yılında Büyük Britanya ve İrlanda'nın dağıttığı Michelin yıldızlarından birini kazanarak Michelin yıldızı sahibi oldu.

MICHELIN YILDIZI (MICHELIN GUIDE) NEDİR?

Michelin Yıldızı, Michelin tarafından otel mutfaklarına ve restoranlara verilen pretij ödülüdür. Belirli kurallar çerçevesinde değerlendirilmeye alınan restoranlar, Michelin Yıldızı denen bir sistemle kategorilize edilirler. Bir otel mutfağının ve restoranın Michelin Yıldızı kazanması o işetmeye uluslararası bir şöhret kazandırır. Michelin Yıldızı'nın düşürülmesi veya alınması ise ciddi bir itibar kaybına yol açmaktadır.

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