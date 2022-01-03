Haberler Haberler KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 📌| 2022 Kira artış oranı belli oldu! Aralık ayı enflasyon oranına göre kira artışı hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 📌| 2022 Kira artış oranı belli oldu! Aralık ayı enflasyon oranına göre kira artışı hesaplama nasıl yapılır?

KİRA ARTIŞ HESAPLAMA EKRANI - 2022 yılında milyonlarca kiracı kira artış oranını hesaplamak için araştırma yapıyor. TÜİK, aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon oranına göre belli oluyor. Peki, Aralık ayı enflasyon oranına göre kira artışı hesaplama nasıl yapılır? | 2022 KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 12:06
KİRA ARTIŞ HESAPLAMA 📌| 2022 Kira artış oranı belli oldu! Aralık ayı enflasyon oranına göre kira artışı hesaplama nasıl yapılır?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2022 yılı asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yeni memur ve emekli maaşlarına çevirilmişti. Vatandaşlar, memur ve emekli maaşlarına, kira artış oranına gelecek zam oranını ve aralık ayı enflasyon rakamlarını merak ediyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı...

🔎ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜFE ORANI NE KADAR?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon (TÜFE) rakamları, on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenmektedir. Bu doğrultuda, kira artış oranı Ocak 2022 için yüzde 19,60 olarak gerçekleşti.

OCAK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 👈

Örnek Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: %19,60

Ocak 2022 Kira Artış Tutarı: 196 TL

Ocak 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.196 TL

2022 memur ve emekli zamları ne kadar olacak? Kabineden karar... Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Güzel oyuncu Pınar Deniz'den haber var! Sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi!
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile 4.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor