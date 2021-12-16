ASGARİ ÜCRET 2022 RESMEN AÇIKLANDI - SON DAKİKA! İşte 2022 asgari ücret rakamı!

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU? - Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam toplantıları sonrası taraflar anlaşmaya vardı ve ASGARİ ÜCRET 2022 RESMEN BELLİ OLDU! İlki 1 Aralık'ta yapılan toplantının ikincisi de 7 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. 9 Aralık Perşembe günü yapılan 3. toplantının ardından kesin rakamın 4. toplantıda açıklanacağı belirtilmişti. Bugün yapılan 4. toplantının ardından işçilerin 2022 yılında alacağı asgari ücreti Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA OLDU!



ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ETKİLEYECEĞİ KONULAR HANGİLERİ

👉AGİ ARTACAK: Tüm işçi ve memurlar 'vergi iadesi' olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Şu anda AGİ, bekar bir çalışana 268 lira, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir çalışana ise 456 lira olarak ödeniyor. Bu rakamlar asgari ücret artış oranına görü yükselecek.

👉KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK: Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte bu tutar da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavanı şu anda 8.254 TL.

👉İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK: İşten çıkarılan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ürcetin yüzde 80'i kadar oluyor. Şu anda en düşük işsizlik maaşı 1.431, en yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL.