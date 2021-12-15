ASGARİ ÜCRET 2022 SON TOPLANTISI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA GELDİ - "4. toplantı..."

ASGARİ ÜCRET 2022 -

Asgari ücret için nefesler tutuldu. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücrette rakamın bu hafta belli olması bekleniyor. Konuyla ilgili asgari ücret SON DAKİKA açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, asgari ücret 2022 zammının görüşüleceği 4. toplantı için açıklama yaptı ve son toplantının tarihini bakanlık basın müşavirliğinin bildireceğini, çalışmaların halen devam ettiğini söyledi.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinin 4.'sü için henüz tarih belirlenmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'den geldi. Önder yaptığı açıklamada "Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor" dedi.

SGK PRİM PAYININ 5 PUAN İNDİRİLMESİ

Herkes 4. ve son toplantının ne zaman yapılacağını merakla beklerken önemli bir gelişme yaşandı. TİSK ve Türk-İş'in, yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları belirtildi. Bu konuyla ilgili Nurcan Önder'den de açıklama geldi ve şu ifadeleri kullandı: O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ETKİLEYECEĞİ KONULAR HANGİLERİ

👉AGİ ARTACAK: Tüm işçi ve memurlar 'vergi iadesi' olarak bilinen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Şu anda AGİ, bekar bir çalışana 268 lira, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir çalışana ise 456 lira olarak ödeniyor. Bu rakamlar asgari ücret artış oranına görü yükselecek.

👉KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTACAK: Kıdem ve ihbar tazminatları hesaplanırken işçinin son brüt maaşı dikkate alınıyor. Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte bu tutar da artacak. 2021 yılı için çalışanlara ödenen kıdem tazminatının tavanı şu anda 8.254 TL.

👉İŞSİZLİK MAAŞI ARTACAK: İşten çıkarılan vatandaşlara verilen işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 40'ı kadar oluyor. Üst sınır ise yine asgari ürcetin yüzde 80'i kadar oluyor. Şu anda en düşük işsizlik maaşı 1.431, en yüksek işsizlik maaşı 2.862 TL.