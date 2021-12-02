Bekçi alımları ne zaman? 2021 Bekçi alımı şartları nelerdir? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığ işbirliğince bekçi alımı başvuruları alınacak. Bilindiği üzere en son Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin alım yapılacağı duyurulmuştu. JGK bünyesinde görev almak isteyen adaylar ise bekçilik şartları ve başvuru tarihleri araştırmasına başladı. Peki Bekçi alımı ne zaman? 2021 Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Başvuru ekranı açılınca haberimizde yer alacak. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

2021 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı ile ilgili açıklama bekleniyor. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.