3. doz Biontech aşısı gerekli mi? 3. doz Biontech aşısı kimlere yapılacak?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından BioNTech'te 3.doz aşıya onay çıktı. Toplantı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz BioNTech'in başlayacağını duyurdu. Aşılamada öncelik risk gruplarında olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hatırlatma dozu hakkında "inaktif aşıdan 3 ay sonra yapılan hatırlatma dozunun koruyuculuğu çok önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. 3 doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı %2'den daha azdır. 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın da ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir." şeklinde açıklamada bulundu.

Bakan Koca, 60 yaş üzerindekiler ile gebelerin tam asılı olmalarının son derece önemli olduğunu bir kez daha vurgulayarak, ileri yaştakiler ve anne adaylarının aşılarını mutlaka yaptırması gerektiğini söyledi.

3. DOZ AŞI 65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN UYGUN

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) danışma paneli Pfizer ve BioNTech aşısı ek dozunun ağır hastalanma ihtimali yaratan sağlık sorunları olan yetişkinlere ve 65 yaş ve üstündekilere uygulanmasını tavsiye etti.