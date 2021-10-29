29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda PTT açık mı? Resmi tatilde PTT'ler açılıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığımız bu önemli günde PTT'ye gidecek olanlar, resmi tatilde açık olup olmadığını öğrenmek isteyerek "29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

29 EKİM PTT AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim PTT açık mı sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

29 Ekim 2021 günü resmi tatil olmasından dolayı PTT şubeleri hizmet vermeyecektir.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.