YKS 2. ek tercih ne zaman? Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Ek tercihler son gün ne zaman? | YKS 2. ek yerleştirme (tercih) başvurusu başladı!

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS 2. ek tercih ne zaman? Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Ek tercihler son gün ne zaman?

✍ EK TERCİHLER SON GÜN NE ZAMAN?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 18 Ekim'e kadar ÖSYM'nin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

📋 PUANLAMA SİSTEMİ NASIL?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak olan ikinci ek yerleştirme süreci başladı. İkinci Ek Yerleştirme tercih sürecinde, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

🗣 TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, ikinci ek yerleştirme tercihlerinden yararlanacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin tercih yaparken korkmamalarını söyleyen Gülşen, "Artık her öğrenci istediği bölümü çift anadal, yandal ve yatay geçiş imkânları ile kolayca okuyabiliyor" dedi.

👉 YKS 2. EK TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında 'http://ais.osym.gov.tr' sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi.

👉 YKS 2. EK TERCİH BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!