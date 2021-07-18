Pandemi sosyal yardımına e devletten nasıl başvurulur? 1100 TL sosyal yardım nasıl alınır? Şartlar neler?

Tam kapanma döneminde vatandaşlara verilen 1100 TL yardım parası FAZ 3 dönemi ödemeleri devam ediyor. Konu ile ilgili geçtiğimiz aylarda Bakan Derya Yanık, 2 milyonun üzerindeki haneye sosyal yardım parası ödendiğini açıklamıştı. Peki, e-Devlet 1100 TL yardım parası nasıl sorgulanır? Şartları ne? Bitti mi?
E-DEVLET 1100 TL YARDIM PARASI NASIL SORGULANIR?
E-DEVLET 1100 LİRA PANDEMİ DESTEK PARASI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.