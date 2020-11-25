Bakan Varank Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, girişimcilik ekosistemini sağlıklı bir şekilde geliştirmek için çalıştıklarını belirtti. Para Dergisi tarafından düzenlenen "Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi"ne videokonferans yöntemiyle katılan Varank, "Girişimci adaylarını ücretsiz eğitiyor, fikirden ürünün ticarileşmesine kadarki tüm süreçlerde danışmanlık destekleri veriyor, fiziki yer ihtiyaçları konusunda yardımcı oluyor ve finansa erişimlerini farklı mekanizmalarla kolaylaştırıyoruz." dedi. Varank, yeniliklere odaklanmanın ülkelerin küresel rekabet gücü kazanmasında temel bir rol oynadığını vurguladı.



ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI YAPTI

Özel sektörün yeni filizlenen girişimleri desteklemesi ve bu işlere heyecanla yaklaşmasının gerektiğini söyleyen Varank, şöyle devam etti: "Türkiye'nin en büyük sermayesi akıl. Küresel eğilimleri yakından takip edip, özgün yaklaşımlarını cesaretle ortaya koymaktan çekinmeyen, dinamik, heyecanlı, azimli gençlerimiz var. Küçük ekipler, büyük işlere imza atıp, küresel çapta ses getirebiliyor. Oyun sektörü, biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, fintek, mobil uygulamalar gibi alanlarda ciddi potansiyelimiz var. Bu alanlar aslında pandemi sonrası dönemin yükselen yıldızı olmaya da aday.



GİRİŞİMCİLERİ BEKLİYORUZ

Yıldız Ventures, kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin en büyük finansal yatırımcılarından biri haline geldi. Yıldız Ventures, farklı alanlarda binden fazla başvuruyu, gelen tüm fikir, ürün ve projeleri inceledikten sonra seçim süreci gerçekleştiriyor. Türkiye'nin ilk online süpermarketi istegelsin, 30 milyon dolarlık Yıldız Ventures yatırımıyla sektörde önemli oyunculardan olmuştu. Yıldız Ventures'un Kurucusu Yahya Ülker, "2021 yılında da yatırım programlarımızla startup ekosistemini güçlendirmeyi, yeni iş modellerini ve fikirleri değerlendirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

LIMA VENTURES'TEN VEMAKER'A: 800 BİN TL

Etkinlikler, eğitimler ve çeşitli iş birlikleri için online dünyada etkileşim ortamları yaratma hedef ile yola çıkan VeMaker, ilk yatırım turunda 800 bin TL yatırım aldı. Kullanıcıların kendi avatarlarını oluşturma ve istedikleri jestleri animasyon yapmalarını da sağlayan VeMaker'a bu yatırım Lima Ventures tarafından yapıldı. VeMaker'in kurucuları Kerem Gençler, Alper Gökçer ve Yaman Terzioğlu, artık yeni bir dünyanın içinde yer aldığımızı ve bu nedenle yeni teknolojilere uyum sağlayarak fark yaratma zamanının geldiğini dile getirdi.

HALKA ARZDAN DEV GELİR!

Kia ve Hyundai'ın Birleşik Krallık merkezli elektrikli minibüs üreticisi Arrival, halka arz ediliyor. Geçtiğimiz ocak ayında değerlemesi 4 milyar dolar olan Arrival, 5.4 milyar dolar değerleme ile halka arz edilecek. Arrival'ın bu anlaşmadan 660 milyon dolar gelir elde etmesi de bekleniyor. Paylaşılan bilgilere göre Arrival girişimi Nasdaq'da "ARVL" sembolü ile yer alacak. Yapılan açıklamalara göre Arrival, elde ettiği geliri üretim kapasitesini artırmak için kullanacak. Arrival ve CIIG Merger Corporation arasında yapılan iş birliği ve halka arz anlaşmasının 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

GATIK'E 22. MİLYON DOLAR

Kısa mesafeli lojistik için otonom araç filosu oluşturan Gatik 22,5 milyon dolar yatırım aldı. Şirket ayrıca, 200 binden fazla çalışanıyla ülkenin en büyük perakendecisi Loblaw ile yaptığı anlaşmanın parçası olarak Kanada'ya sürücüsüz kamyonet filosu getireceğini açıkladı. Gatik'in otonom araç filosu, ürünleri perakende satış mağazaları, dağıtım merkezleri ve ofisler gibi toplama noktalarına taşıyor

BOLT PİYASAYA HAKİM OLACAK

Estyonya merkezli girişim olan Bolt, Avrupa'nın en büyük e-scooter kiralama şirketi olmak için 100 milyon euro'nun üzerinde yatırım yapacağını bildirdi. Uber'in rakibi Bolt, gelecek yıl 130.000 scooter sayısıyla 100'den fazla şehirde ve farklı kıtalarda büyümeyi hedeflediğini söyledi. Bolt CEO'su ve kurucu ortağı Markus Villig açıklamasında "Büyümek için çok fazla alan var" dedi. 2013 yılında kurulan Bolt, 35 ülkede 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip.