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sağlığı için tüketilebilecek besinler neler? Probiyotik gıdalar neler? Bağırsak sağlığına ne iyi gelir?

Günlük yaşantıda artık stres ve hatalı beslenme gibi durumlar sebebiyle birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. vücutta 100 trilyon civarında faydalı ve zararlı bakteri, maya ve virüs barındırmaktadır. Bağırsak temizliği, hastalıklar karşısında en büyük silahımız olabilir. Peki, bağırsaklara ne iyi gelir? Hangi gıdalar tüketilmelidir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:46
Bağırsak sağlığı için tüketilebilecek besinler neler? Probiyotik gıdalar neler? Bağırsak sağlığına ne iyi gelir?

İnsanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmesi için beslenmeye büyük bir önem vermesi gerekmektedir. Sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin sağlamaktadır. Vücut için tehlike oluşturacak birçok bakteriyi bağırsak üretmektedir. Düzgün beslenen kişiler bu zararlı bakteri, maya ve virüslerden kurtulmakta zorluk çekmez. Peki, bağırsak sağlığı nasıl korunmalıdır. İşte detaylar...

BAĞIRSAKLAR İÇİN ÖNERİLEN GIDALAR

AVAKADO: Bol miktarda lif içeren avokadolar da boşaltım sisteminizi düzenler.

YULAF: , bağırsakları temizlemekte büyük bir rol oynar.

ELMA: Meyve tüketimi oldukça önemlidir. Bağırsağın en büyük dostlarından biri de kolay ulaşılan elmadır.

KİVİ: Kivi hem kabızlık problemine iyi gelir hem de içerdiği bol lif sayesinde temizliğinde büyük bir destekçidir.

ARMUT: Metabolizmayı hızlandırır. Bağırsak hareketlerini düzenler.

ERİK (MOR): Günde 2-3 adet mor erik tüketimi bağırsaklarınız için oldukça büyük fayda sağlayacaktır. Kabızlık sorununa doğal bir yöntemdir.

İNCİR: İncir de lifli meyveler arasında yer alır bağırsak temizliği için size oldukça destek olabilir.

ENGİNAR: Enginar probiyotik besinler sınıfına girer ve birçok faydası bulunmaktadır. (Probiyotikler, içeriğinde bağırsaklarda doğal olarak bulunan yararlı bakterilere benzer mikroorganizmalar bulundurur.)

KEFİR: Kefir, bağırsak hareketlerini düzenler, metabolizmayı hızlandırır. Kefir, enginar gibi probiyotik bir gıdadır.

SU: Bol su tüketimi vücut için en sağlıklı yöntemlerden biridir. Sindirim sistemini düzenler.

KEMİK SUYU: Bağırsağı iyileştirmeye yardımcı olur ve sağlıklı sindirimi teşvik eder. suyunda yer alan jelatin bir hidrofil koloittir. Mide özsuyunuz içeren sıvıları çeker ve tutar, böylelikle de sindirimin düzgün bir şekilde yapılmasını destekler.

NANE: Mideyi yatıştırır. Mide-bağırsak kanalını rahatlatır.

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