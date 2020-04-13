Haydar Baş corona virüsüne yakalandı | Haydar Baş kimdir? Haydar Baş nereli, kaç yaşında? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Haydar Baş corona virüsüne yakalandı

corona virüsüne yakalandı | Haydar Baş kimdir? Haydar Baş nereli, ?

Haydar Baş corona virüsüne yakalandı | Haydar Baş kimdir? Haydar Baş nereli, kaç yaşında?

() Genel Başkanı ve ailesinden 8 kişinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar Haydar Baş'ın kim olduğunu merak etti. Arama motorlarında sıkça aratılan isim ile ilgili bilgileri sizler için derledik... Peki Haydar Baş kimdir? Haydar Baş nereli, ? İşte tüm soruların yanıtları...

() Genel Başkanı ve ailesnden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Memleketi 'da olan Baş ve ailesinin, özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Akçaabat ilçesine bağlı , Corona Virüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Salgın yüzünden bir süredir memleketi Trabzon'da Sarıtaş Mahallesi'ndeki evinde bulunan BTP Genel Başkanı Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin 'Covid-19' testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Baş ve ailesinin, Corona Virüs nedeniyle Akçaabat'taki özel hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

BTP'Lİ ÖNDER: CORANA VİRÜSÜNE YAKALANAN HAYDAR BAŞ YOĞUN BAKIMA ALINDI

BAĞIMSIZ (BTP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Lütfullah Önder, koronavirüse yakalanan Genel Başkanları Haydar Baş'ın 4 gündür tedavi altına tutulduğu hastanede bugün alındığını açıkladı.

BTP'li Önder, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Genel Başkanı Haydar'ın Baş'ın koronavirüse yakalanması sonucu 4 gündür Trabzon'da özel hastanede tedavi altında bulunduğunu bildirdi. Önder, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle solunum desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştır. Ömrü mücadele ile geçen Sayın Genel Başkanımızın koronavirüs ile olan mücadeleyi de en kısa sürede kazanıp sağlığına kavuşacağına inancımız tamdır. Sayın Genel Başkanımıza geçmiş dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Sayın Genel başkanımız ile birlikte ailesine, teşkilat mensuplarımıza, tüm sevenlerine ve yüce Türk milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."


HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, 'deki 'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile 'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana", "Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 20:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Haydar Baş corona virüsüne yakalandı | Haydar Baş kimdir? Haydar Baş nereli, kaç yaşında? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA