Rıza Kayaalp kimdir, kaç yaşında, nereli?
Türk güreşinin modern zamanlardaki en büyük temsilcisi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir kez daha tarihe geçti. Grekoromen stilde rakiplerine minder dar eden milli sporcu, kazandığı madalyalarla sadece Türkiye'de değil, dünyada da eşine az rastlanır bir kariyere sahip. Peki, Rıza Kayaalp kimdir, aslen nereli? Şampiyon güreşçimiz kaç yaşında? İşte madalya koleksiyoncusu Kayaalp'in kariyer yolculuğu...
Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 12:59 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026 11:02
REKORLARLA DOLU ZİRVE DÖNEMİ
Kariyerinin olgunluk döneminde Rıza Kayaalp, Avrupa ve Dünya minderlerinde adeta rakip tanımadı.
Dünya Şampiyonlukları: 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Kazakistan) ve 2022 (Belgrad) yıllarında altın madalyaya ulaştı. 5 kez dünya şampiyonu olan ilk Türk güreşçi olarak tarihe geçti.
Olimpiyat Başarıları: 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazandı. Böylece Hamit Kaplan'dan sonra üç farklı Olimpiyatta madalya kazanan ikinci Türk güreşçi oldu.
Avrupa Şampiyonlukları: 2023 yılında Zagreb'de 12. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak, Rus efsane Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak oldu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.