Ziraat Türkiye Kupası
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Murat Fırat final maçını kaybederek gümüş madalyada kaldı. Cengiz Arslan ise bronz madalya elde etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
Murat Fırat'tan gümüş madalya!

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilogramda milli güreşçimiz Murat Fırat, gümüş madalya kazandı.

Önceki gün sırasıyla Norveçli, Fransız, Ermeni ve Ukraynalı rakiplerine yenen milli güreşçimiz, dünkü final maçında Olimpiyat madalyalı rakibi Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'a 7-5 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

KADINLARDA İKİ FİNAL

Madalya mücadelesi veren diğer güreşçilerimizden 72 kiloda Cengiz Arslan, Hırvat rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda dün mindere çıkan milli güreşçilerimizden 50 kiloda Evin Demirhan ve 68 kiloda Nesrin Baş rakiplerini yenerek finale çıktı. İki güreşçimiz Avrupa şampiyonu olmak için bugün final mücadelesine çıkacak. 55 kiloda Tuba Demir ise bronz madalya mücadelesi verecek.

