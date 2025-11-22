Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın milli güreşçiler için bir kriter olmadığını dünya şampiyonası ve olimpiyatları baz aldıklarını söyledi. Akgül, "Başarıyı kazanmak zor olacak ama biz de başaracak güç ve azim var. İyi niyetimizi Yaradan görüyor, inşallah azimle, inançla çalıştıktan sonra olimpiyatlarda da başarılı olacağız" ifadelerini kullandı.