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Kırkpınar bugün başlıyor

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla başlayacak.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 06:50
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Kırkpınar bugün başlıyor

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun Kırkpınar'da format değişikliğine gitmesi nedeniyle tarihinde ilk kez lig usulü puanlamayla sporcuların katılım hakkı elde ettiği organizasyonda güreşler bu yıl erken start alacak. Normalde cuma günü başlayan güreşler, eleme müsabakaları nedeniyle perşembe gününden itibaren gerçekleştirilecek. Lig kapsamında düzenlenen güreşlerde topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı aldı. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılım hakkı elde edecek son 8 başpehlivan ise ön elemeler sonunda belli olacak.

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