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Avrupa Güreş Şampiyonasında Rıza Kayaalp finale yükseldi

Grekoromen Avrupa güreş şampiyonasında üç sporcu finale yükseldi. Akşam yapılan maçlar sonunda Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Adem Burak Uzun altın, Yunus Emre Başar ve Mehmet Çeker yarın akşam TSİ saatiyle 19-00 da madalya için mindere çıkacaklar.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 19:33
Avrupa Güreş Şampiyonasında Rıza Kayaalp finale yükseldi

Grekoromen Avrupa güreş şampiyonasında üç sporcu finale yükseldi.

2023 Grekoromen Avrupa Güreş şampiyonası Zagrep'te bugün sabah seansıyla başladı. Sabah seansında 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler yapıldı.
Akşam yapılan maçlar sonunda Rıza Kayaalp, Ali Cengiz ve Adem Burak Uzun altın, Yunus Emre Başar ve Mehmet Çeker yarın akşam TSİ saatiyle 19-00 da madalya için mindere çıkacaklar.
55 kiloda Adem Burak Uzun ise çeyrek finalde Ermeni Rudik Makrcyha'nı (12-3) yenerek yarı finale çıktı. Bu turda Gürcü Nugzari Tsurtsima kaşısında galip gelerek finale yükseldi. Adem finelde Azerbaycan'lı Eldaniz Azızlı karşısında altın madalya için mücadele edecek.
63kg.Mehmet Çeker Bulgar sporcu karşısında bronz madalya için mindere çıkacak.

77 kiloda Yunus Emre Başar, repesajdan gelecek rakibi ile bronz madalya mücadelesi yapacak.
87 kiloda Ali Cengiz Macar Istvan Takacs karşısında altın madalya için mindere çıkacak.
130 kiloda Rıza Kayaalp ilk maçında Sırbistan'lı Boris Petrusici'yi (8-0), sayı tuşu ile Çeyrekte Norveçli Oskar Markıv'iyi 8-1) ve yarı finalde Litvanyalı Mantas Kenetstautas'ı (8-0) sayı tuşu ile yenerek finale yükseldi. Rıza finalde Azerbaycan'lı Sabah Saleh Sharıatı ile karşısında 12. Şampiyonluk için yarın akşam mindere çıkacak.

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