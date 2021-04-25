Haberler Güreş '10'dan iyisi yok!

'10'dan iyisi yok!

Milli güreşçi, ’da tarih yazdı ve Gürcü Iakobi Kajaia’ye şans tanımadı. 10. kez ’da zirveye çıkan , bu başarıya ulaşan ilk Türk unvanını geliştirdi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
'10'dan iyisi yok!

'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu tarih yazdı. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Kayaalp, altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Başkent 'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı. Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekorunu geliştirdi.

Grekoromen stil 55 kilodaki ve 77 kilodaki ise gümüş madalya aldı. Ekrem, şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, yarı finalde Belaruslu 'ı mağlup etmişti. 77 kilodaki temsilcimiz Yunus Emre Başar ise Macar rakibi 'e 8-0 kaybederek gümüş madalya aldı. Milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenerek finale adını yazdırmayı başarmıştı.

14. ALTIN MADALYA

Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında 11. kez finalde mücadele etti. Gürcü rakibini deviren Rıza, toplamda 14. altın madalyasını aldı.

KEREM FİNALDE

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu , grekoromen stil 60 kiloda Belaruslu 'yı 7-2 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, grekoromen stil 60 kilo finalinde bugün dünya şampiyonu Rus ile karşılaşacak.

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