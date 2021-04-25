'10'dan iyisi yok!

Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp tarih yazdı. Grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Kayaalp, altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Başkent Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı. Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekorunu geliştirdi.

Grekoromen stil 55 kilodaki Ekrem Öztürk ve 77 kilodaki Yunus Emre Başar ise gümüş madalya aldı. Ekrem, Dünya Kupası şampiyonu Rus Emin Sefershaev ile karşılaştı. Milli güreşçi, rakibine 7-0 yenildi. Sefershaev büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Ekrem Öztürk gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, yarı finalde Belaruslu Artsiom Katsar'ı mağlup etmişti. 77 kilodaki temsilcimiz Yunus Emre Başar ise Macar rakibi Tamas Lorincz'e 8-0 kaybederek gümüş madalya aldı. Milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenerek finale adını yazdırmayı başarmıştı.

14. ALTIN MADALYA

Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında 11. kez finalde mücadele etti. Gürcü rakibini deviren Rıza, toplamda 14. altın madalyasını aldı.

KEREM FİNALDE

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda Belaruslu Hleb Makaranka'yı 7-2 yenerek adını finale yazdırdı. Milli güreşçi, grekoromen stil 60 kilo finalinde bugün dünya şampiyonu Rus Sergey Emelin ile karşılaşacak.