Kırkpınar başpehlivanları sonbahardan ümitli!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanları, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde antrenman yaparak form tutuyor. Başpehlivanların büyük çoğunluğu, Kırkpınar'ın sonbaharda yapılabileceği umudunu taşıyor. Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Şaban Yılmaz ve Serhat Balcı, yaşanan sürece ilişkin açıklamada bulundu.

2004, 2007, 2008, 2016 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ordulu Recep Kara, dünyadaki corona virüsü salgını nedeniyle herkes gibi evde izole olarak tedbir aldığını söyledi.

"Çayırın beyefendisi" diye anılan Kara, süreci tüm aktif sporcular gibi evinde basketbolcu oğlu Muhammet Emin Kara ile antrenman yaparak, güreş tutarak geçirdiğini ifade etti.

Kırkpınar'ın yapılıp yapılmayacağının henüz belli olmadığını anlatan Kara, "Bu konuda çok fazla soru alıyorum. Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları, 1870'lerde başlayan İngiltere Wimbledon Tenis Turnuvası ertelendi. Bizim savaşlarda dahi ertelenmemiş 6,5 asırlık Kırkpınar geleneğimiz var. Ancak önümüzde ölümcül bir virüsle savaş da var. Güreş direkt temas demektir. Şahsi olarak Kırkpınar'ın ertelenmesi gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu.

Kara, güreşlerin, Bilim Kurulunun da açıklayacağı veriler ışığında ortada bir risk olmaması durumunda sonbaharda yapılabileceğini düşündüğünü kaydetti.

MEHMET YEŞİL: YAĞLI GÜREŞ BİR TEMAS SPORU

Altın puan ustası olarak tanınan ve 2009 ile 2010 yılları Kırkpınar Başpehlivanı olan Mehmet Yeşil Yeşil, virüs dolayısıyla birçok spor organizasyonu gibi güreş sezonunun da başlayamadığını belirtti.

Sosyal izolasyon nedeniyle sınırlı çalışmalar yapabildiklerini aktaran Yeşil Yeşil, "Yağlı güreş bir temas sporu. Sosyal izolasyonu koruduğumuz için antrenmanlarımız belli çerçevede oluyor. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kırkpınar'da atmosfer çok farklı. Bu şartlar zor gibi görünüyor. Gönül ister ki zamanında yapılsın. Ancak pehlivanlara da çalışmaları, hazırlanmaları için zaman tanınmalı" ifadelerini kullandı.

YILMAZ: KIRKPINAR İÇİN NET BİR TARİH VERİLMİYOR

Evinin balkonunda yaptığı antrenmanlarla form tutmaya çalışan 2005 yılı başpehlivanı Şaban Yılmaz, tüm dünyanın kısa sürede virüs belasından kurtulmasını temenni etti.

Kırkpınar'a tam manasıyla hazırlanamadıklarını dile getiren "Peşrev ustası" Şaban Yılmaz, şöyle konuştu:

Zor şartlarda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Olimpiyatımız olan Kırkpınar'a çok verimli, yüzde yüz hazırlanamıyoruz. Evlerimizde lastik, dambıl gibi malzemelerle formda kalmaya çalışıyoruz. Kispet giyemiyoruz, yağlı antrenman yapamıyoruz. Kırkpınar için net bir tarih verilmiyor. Bence bu net ortaya konmalı.

BALCI: EN KÖTÜ İHTİMALLE SONBAHARDA YAPILACAĞINA İNANIYORUZ

Güreş Milli Takımı kaptanlarından Samsunlu başpehlivan Serhat Balcı, Kırkpınar'la ilgili net bir erteleme kararı olmadığı için antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Sürecin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde atlatılması temennisinde bulunan Balcı, "İnşallah Kırkpınar tarihinde yapılır ve sezon güreşleri başlar. Elbette önce sağlık. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en kötü ihtimalle sonbaharda yapılacağına inanıyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.