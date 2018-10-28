Metehan Başar, altın madalya kazandı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    , kazandı

    <a href="/index/metehan-basar?id=63115778-a091-4f59-b2e6-56f4713fd9d1" class="" rel="tag">Metehan Başar</a>, <a href="/index/altin-madalya?id=ca8b56a8-4894-42d3-85b0-82c7904e9f42" class="" rel="tag">altın madalya</a> kazandı

    'nda grekoromen stil 87 kiloda , kazandı.

    'ın başkenti Budapeşte'deki 'nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde , ile karşılaştı.

    , rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

    Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek finale yükselmişti.

    ''BU YIL DA ŞAMPİYON OLMAK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ''
    'nda grekoromen stil 87 kiloda kazanan , elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

    'ın başkenti Budapeşte'deki 'nda gerçekleştirilen organizasyonda altın madalyanın sahibi olan , AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

    Metehan, ''Bu şampiyonuğu gerçekten çok istiyordum. Özellikle geçen yılki şampiyonluktan sonra, bu yıl da şampiyon olmak benim için çok önemliydi. Allah'a şükür, milletimin ve ailemin duaları kabul oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bu madalyayı ülkeme armağan ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları. Orada da ülkeme madalya getirirsem, çok mutlu olurum.'' diye konuştu.

    Metehan Başar, grekoromen stil 87 kilo final mücadelesinde ile karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenmişti.

    1. 27.10.2018 21:16
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN