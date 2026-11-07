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Anasayfa Göztepe 5'te 5 aşkına

5'te 5 aşkına

Kadıköy’de Fenerbahçe’yi yenen Göztepe, bugün evinde Başakşehir’i de devirip 5’te 5 yapmak istiyor

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
5'te 5 aşkına
Süper Lig'in flaş ekibi Göztepe, bugün evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı maç 19.00'da başlayacak. Üst üste Eyüp, Kocaeli, Çorum ve Fenerbahçe maçlarını kazanıp 5'te 5 yapan ve 15 puana ulaşan Göztepe, Avrupa kupaları hedefi için yeniden umutlandı. Başakşehir ise geçen hafta evinde Samsunspor engelini 5-2'lik skorla aştı. İstanbul temsilcisi 14 puan toplayıp çıkışını sürdürdü. Geçen sezon oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar rakibini evinde 1-0 yenerken, deplasmanda ise Başakşehir'e 2-1 kaybetti. Göz-göz'de tedavileri süren sağ bek Ogün Bayrak, stoper Furkan Bayır ve golcü Sabra yok.
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