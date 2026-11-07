Göztepe-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı, Göztepe ile İstanbul Başakşehir arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İzmir temsilcisi, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken konuk ekip de deplasmanda kritik bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Göztepe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak ve nereden izlenebilecek? İşte ayrıntılar...

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Göztepe ile Başakşehir, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadeleye İzmir'de bulunan ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ev sahipliği yapacak.

Göztepe'nin kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada iki takım da puan tablosundaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı sonuçlarını taraftarının önünde devam ettirmek istiyor.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Göztepe-Başakşehir maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı Digiturk üzerinden veya uygun abonelikleriyle TOD platformundan takip edebilecek.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SAKAT VE CEZALILAR

Göztepe'de Furkan Bayır, Ogün Bayrak ve Ibrahim Sabra, Başakşehir karşılaşması öncesinde sakatlıkları nedeniyle eksik listesinde bulunuyor. Luka Gugeshashvili de maç öncesi kadroda yer alması beklenmeyen isimler arasında. Konuk ekipte ise Jerome Opoku ve Christopher Operi'nin sakatlık durumları takip ediliyor. İki takımda da sarı kart cezalısı bulunmuyor.

📢 #GöztepeninMaçıVar 🏆 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu (11. Hafta) ⚽ Göztepe'miz - İstanbul Başakşehir FK 🕖 19.00 🚩 ISONEM Park Gürsel Aksel SSYM #️⃣ #HaydiBastırŞanlıGöztepe https://t.co/ib83yrRAFW — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 7, 2026

⚽ MAÇ GÜNÜ | #GÖZvİBFK 🆚 Göztepe 🗓 Trendyol Süper Lig 11. Hafta 🏟 ISONEM Park Gürsel Aksel SSYM 🕖 19.00 https://t.co/tHOtvvbxpN — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 6, 2026

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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