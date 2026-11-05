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Göztepe şaha kalktı

Deplasmanda 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle 4'te 4 yapan Göztepe'de istikrar ve güven takımı ayağa kaldırdı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2026 06:50
Göztepe şaha kalktı

Deplasmanda 2-1'lik Fenerbahçe galibiyetiyle 4'te 4 yapan Göztepe'de istikrar ve güven takımı ayağa kaldırdı. Ligde aynı durumu yaşayan birçok kulüp teknik heyette değişikliğe giderken, Bulgar teknik adamın sözleşmesi kötü başlangıca rağmen 2028 yılına kadar uzatıldı. Tecrübeli teknik adam lige ağırlığını koydu ve Göz Göz'ü şaha kaldırdı.

GENÇLER VEDA ETTİ

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Gençlik Ligi'nde 2'nci Tur'da Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşen Göztepe U19 Takımı, rakibine elenip Avrupa'ya veda etti. İki maçta da öne geçmesine rağmen AZ Alkmaar'a 3-1 ve 2-1'lik skorla yenilen Göztepe U19 Takımı'nın gençleri sergiledikleri mücadeleyle ise sporseverlerden alkış aldı.

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