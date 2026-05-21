Efkan imzaladı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Göztepe'de 30 yaşındaki 10 numara Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Göz-Göz, geçen yıl Efkan ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli hücumcu, bu sezon 26 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.