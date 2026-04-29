Göztepe, Trabzon’a bilendi

Başakşehir’le puan puana Avrupa kupaları yarışı yapan Göztepe, tam kadro Trabzonspor deplasmanına hazırlanıyor
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Süper Lig'de Konyaspor'a 2-1 yenilip ikincilik fırsatını kullanamayan Trabzonspor'la cumartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'nin cezalı, sakat ve hasta oyuncularının takıma dönmesi teknik ekibi rahatlattı. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik bir virajı dönmeye çalışacak sarıkırmızılılarda, kart cezalarını tamamlayan Brezilyalı stoper Heliton, orta saha oyuncuları Nijeryalı Dennis ve Tanzanyalı Miroshi'nin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan sağ bek Ogün'ün Trabzon'da görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alacağı kaydedildi. Sezonu kapatan sol bek İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncusu bulunmayan Göz-Göz, son 3 haftaya girilirken 51 puan ve averajla 6'ncı sırada.