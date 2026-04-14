Genç Serhat duvar ördü

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor deplasmanda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'a çelme taktı. Zorlu müsabakada yeşil-siyahlıların kalesini koruyan Serhat Öztaşdelen, başarılı kurtarışlarıyla takımının 1 puan almasında başrolü oynadı. Gabriel Sara'nın ilk yarıda, Leroy Sane'nin ise ikinci yarıdaki şutlarında gole izin vermeyen 21 yaşındaki file bekçisi, Sofascore verilerine göre 7.5 reytingle Bruno Petkovic'ten sonra en yüksek puanı alan ikinci oyuncu oldu.

Altınordu altyapısından yetişen Serhat, geçtiğimiz yaz 5 milyon TL bedelle Körfez'e transfer oldu. Kocaelispor yaklaşık 1 ayı aşkın görüşmelerin ardından genç eldivene imza attırmayı başarmıştı.