Dennis'e dev talip

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe'nin oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Göz-Göz'de alt yapıdan yetişen Anthony Dennis'e İspanya'dan önemli bir talip çıktı. Villarreal, 21 yaşındaki Nijeryalı orta sahayı takip ediyor. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Valencia ekibi, orta sahasını genç ön liberoyla güçlendirmek istiyor. Villarreal'in Dennis transferinde yalnız olmadığı ve Beşiktaş ile Almanya Bundesliga'dan Mainz'ın da şartlarını sorduğu öne sürüldü. İzmir temsilcisi, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Nijeryalı dinamo için 10 milyon euro civarında bir bonservis bekliyor. Sarı-kırmızılılarda bu sezon 24 maçta süre bulan Dennis, 3 gol kaydetti.