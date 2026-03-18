Kısa vadeli sonuçlar yıkıcıdır

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Ligde 6 maçtır 3 puana hasret kalan Göztepe'de Sportif Direktör Ivan Mance, Avrupa hedefinden vazgeçmediklerini belirtti. Mance, "Bu sezon ya da gelecek sezonlarda gerçekleştireceğimize gerçekten inanıyoruz. Ancak en önemlisi, bu hedefin sağlıklı bir süreçten geçerek gelmesi. Çünkü kısa vadeli sonuçlar, çoğu zaman yıkıcıdır" dedi.