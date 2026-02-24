CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe düşüşte

Göztepe düşüşte

Ligin en dirençli takımlarından biri olan ve Avrupa kupaları için mücadele eden Göztepe, 23’üncü hafta maçında Beşiktaş’a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgiyle ligde dördüncü sıradaki yerini de Beşiktaş’a kaptırdı ve Avrupa potasından düştü. İzmir ekibi, ayrıca 7 Aralık 2025’ten sonra ilk defa sahadan puansız ayrılırken, son haftalarda hem oyun hem de skor olarak gerileme dönemine girdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Göztepe düşüşte

Ligin en dirençli takımlarından biri olan ve Avrupa kupaları için mücadele eden Göztepe, 23'üncü hafta maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgiyle ligde dördüncü sıradaki yerini de Beşiktaş'a kaptırdı ve Avrupa potasından düştü. İzmir ekibi, ayrıca 7 Aralık 2025'ten sonra ilk defa sahadan puansız ayrılırken, son haftalarda hem oyun hem de skor olarak gerileme dönemine girdi.

SON 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

25 Ocak'ta Fenerbahçe'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, o karşılaşmayla birlikte duraklama dönemine girdi. Fenerbahçe maçı dahil oynadığı son 5 mücadelenin 4'ünde puan kaybı yaşayan sarı- kırmızılılar, sadece 1 defa kazandı.

3 beraberlik alan İzmir temsilcisi 1 de mağlubiyet yaşadı. Ayrıca Göztepe, bu 5 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi. Göz Göz son üç maçta ise rakip fileleri sarsamadı.

İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ

Son 3 maçta 7 puan kaybeden Göztepe, son 2 sezondur puanlar aldığı Beşiktaş karşısında bu kez gülemedi. Bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenmeyi başaran Göztepe, siyah-beyazlılara 4-0 mağlup olunca ikili averajı da rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği halinde Göztepe, Beşiktaş'ın gerisinde kalacak.

PROBLEMLERİ DÜZELTECEĞİZ

Göztepe'nin başında Süper Lig'deki en farklı yenilgisin alan teknik direktör Stanimir Stoilov "Organize bir futbol oynuyoruz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde birçok kez idman yapamadık. Onların dönmesiyle problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum" dedi.

Cimbom'a Kessie müjdesi!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok!
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! 01:09
G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? 01:09
Tedesco: Golü de bulduk ama... Tedesco: Golü de bulduk ama... 01:09
G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! 01:09
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! 01:08
Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... 01:08
Daha Eski
G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! G.Saray'da hayrete düşüren gerçek! 01:08
Spalletti için flaş iddia! G.Saray maçında... Spalletti için flaş iddia! G.Saray maçında... 01:08
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! 01:08
G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! G.Saray'da Osimhen ve Icardi gerçeği! 01:08
Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! Beşiktaş'a Oh'un ardından bir Uzak Doğulu daha! 01:08
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 01:08