Göztepe düşüşte

Ligin en dirençli takımlarından biri olan ve Avrupa kupaları için mücadele eden Göztepe, 23'üncü hafta maçında Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu yenilgiyle ligde dördüncü sıradaki yerini de Beşiktaş'a kaptırdı ve Avrupa potasından düştü. İzmir ekibi, ayrıca 7 Aralık 2025'ten sonra ilk defa sahadan puansız ayrılırken, son haftalarda hem oyun hem de skor olarak gerileme dönemine girdi.

SON 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

25 Ocak'ta Fenerbahçe'yle deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, o karşılaşmayla birlikte duraklama dönemine girdi. Fenerbahçe maçı dahil oynadığı son 5 mücadelenin 4'ünde puan kaybı yaşayan sarı- kırmızılılar, sadece 1 defa kazandı.

3 beraberlik alan İzmir temsilcisi 1 de mağlubiyet yaşadı. Ayrıca Göztepe, bu 5 karşılaşmada sadece 3 gol atabildi. Göz Göz son üç maçta ise rakip fileleri sarsamadı.

İKİLİ AVERAJI KAYBETTİ

Son 3 maçta 7 puan kaybeden Göztepe, son 2 sezondur puanlar aldığı Beşiktaş karşısında bu kez gülemedi. Bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-0 yenmeyi başaran Göztepe, siyah-beyazlılara 4-0 mağlup olunca ikili averajı da rakibine verdi. Sezon sonunda olası bir puan eşitliği halinde Göztepe, Beşiktaş'ın gerisinde kalacak.

PROBLEMLERİ DÜZELTECEĞİZ

Göztepe'nin başında Süper Lig'deki en farklı yenilgisin alan teknik direktör Stanimir Stoilov "Organize bir futbol oynuyoruz. Çok fazla oyuncumuzun sakatlığı oldu. Tam takım halinde birçok kez idman yapamadık. Onların dönmesiyle problemleri düzelteceğimizi düşünüyorum" dedi.