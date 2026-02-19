Avrupa kupalarına katılma yolunda pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe'de hücum telaşı başladı. Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un yanı sıra Efkan Bekiroğlu'nun yokluğunda büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi seferber oldu.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Avrupa kupalarına katılma yolunda pazar günü Beşiktaş'la deplasmanda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak Göztepe'de hücum telaşı başladı. Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un yanı sıra Efkan Bekiroğlu'nun yokluğunda büyük sıkıntı çeken sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi seferber oldu.