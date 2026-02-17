İbrahim Sabra kiralık gitti

Göztepe Kulübü, devre arasında yaptığı iki forvet transferi sonrasında İbrahim Sabra'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak takımdan ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İbrahim Sabra, sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon 9 maçta 84 dakika şans bulan Ürdünlü futbolcu, tek golünü Beşiktaş'a atmıştı.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
Göztepe Kulübü, devre arasında yaptığı iki forvet transferi sonrasında İbrahim Sabra'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak takımdan ayrıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz İbrahim Sabra, sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon 9 maçta 84 dakika şans bulan Ürdünlü futbolcu, tek golünü Beşiktaş'a atmıştı.