Göz Göz fren yaptı

Ziraat Türkiye Kupası
Sezon sonunda Avrupa kupası vizesi almayı hedefleyen Göztepe Süper Lig'de duraklama dönemine girdi. 21'inci haftada Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor engelini de aşamadı.
Taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve 2 haftadır fileleri havalandıramayan sarı-kırmızılı takım, çok önemli 4 puan kaybetti. İzmir ekibinin özellikle gol yollarında üretkenlik sıkıntısı yaşaması dikkat çekti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
JUAN VE JEFERSON ETKİLEDİ

Sakatlıkları bulunan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson'un yokluğu, Kayserispor maçına etki etti. Göztepe'nin Avrupa kupaları yolunda çekiştiği en önemli rakiplerinden Beşiktaş Başakşehir'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi. Göz-Göz, 41 puanla 4'üncü sıradaki yerini korurken, 5'inci Beşiktaş 40 puana ulaşıp farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 22 Şubat Pazar günü siyah-beyazlılar ile Tüpraş Stadı'nda kritik maça çıkacak. Göz Göz bu maçtan puanla dönmeyi hedefliyor.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU BELİRSİZ

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Beşiktaş maçı öncesi sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili açıklama yaptı. Bulgar teknik adam, "Oyuncularımız dönerse yeterince değişiklik yapabiliriz. Öncelikle dönen oyuncuların durumunu göreceğiz. Onlara göre organizasyonumuzu yapacağız. Ama Beşiktaş'a karşı daha önce maçlar oynadık, başarılı olduk. Çok büyük değişikliklere gerek olduğunu düşünmüyorum.

Antunes ve Arda oynadı, ancak iki oyuncumuz da birkaç antrenmana çıktı" şeklinde konuştu.

