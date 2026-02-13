Gözü rakiplerde

Göztepe evindeki Kayserispor maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanırken, gözü de rakiplerinde olacak.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2026 Cuma 06:50
