Göztepe'den Galatasaray maçı öncesi film tadında paylaşım!

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olmaya hazırlanan Göztepe, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündem oldu. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 12:40
Trendyol Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe, 10. hafta mücadelesinde Galatasaray'a konuk oluyor. Stanimir Stoilov'un öğrencileri zorlu RAMS Park deplasmanından 3 puan ile ayrılarak yeniden üst basamaklara tırmanmayı hedefliyor.

Göztepe'de kritik karşılaşma öncesi 'Bir Anka kuşuyduk dolandık arşı!' notu ile yapılan paylaşım dikkat çekti. Video kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken büyük beğeni topladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

