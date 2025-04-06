Göz-Göz'den yatırım

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek 49 yıl sonra yarı finale adını yazdıran, Süper Lig'de de yarın Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Göztepe, hedef büyüttü ve geleceğe yatırımlara başladı. Sport Republic şirketinin yönettiği futbol şubesi 3 genç oyuncuyu İzmir'e getirdi. Sarı-kırmızılılar, Mali'deki ABM Foot Academy takımından Issouf Sangare, Uwe Victor Ochigbe ve Sory Ibrahim Bambera'yı kadrosuna dahil etti. Altyapıda çalışacak 3 futbolcunun gelişiminin yakından takip edileceği bildirildi. Göz-Göz'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un da oyuncuların performansına göre A takıma girip girmeyeceklerine karar vereceği açıklandı. Oyuncu izleme komitesinin özellikle Afrika'dan birçok oyuncuyu takip ettiği ve daha fazla genç oyuncuyu takıma kazandıracağı bildirildi.
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