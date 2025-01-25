Koz Romulo!

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe, mutlak galibiyete kilitlendi. Bu sezon sergilediği performansla Avrupa yolunda emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar, tüm planlarını 3 puan üzerine yaparken, cezası biten golcü Romulo ile yeni transfer Emersonn'un da takıma dahil olması teknik ekibin elini güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de ligde 9 gol, 5 asist katkısı yapan, 22 yaşındaki Brezilyalı santrforu Romulo'ya güveniyor.

KENETLENDİLER

Üst üste evinde Kasımpaşa ve Antalyaspor galibiyetleriyle büyük moral bulan İzmir ekibi, Kadıköy'de zafere imza atmak adına kenetlendi. Son 25 yılda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası dahil deplasmanda 9 maça çıkan Göz- Göz 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 6 müsabakayı ise kaybetti. Bu süreçte 16 Nisan 2000'de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yenen Göztepe, 21 Şubat 2021 yılında da sahadan 1-0 galip ayrıldı. 14 Aralık 2002 senesinde ise İstanbul'dan golsüz beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, diğer müsabakaları kaybetti.

EMERSONN FORMA BEKLİYOR

Göztepe'nin Brezilya ekibi A.Paranaense'den kadrosuna kattığı Emersonn Correia da Silva, teknik direktör Stanimir Stoilov'dan forma bekliyor. 20 yaşındaki santrforun, yarın Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasındakadroda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Stoilov'un genç sambacıya maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.