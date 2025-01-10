  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe Goller Santos'tan

Goller Santos'tan

Kubilay ve Fofana’nın sakatlığı sonrasında forvet arayan Göz-Göz, için bastırıyor. Kendisini uluslararası arenada göstermek isteyen yetenekli santrforun, Süper Lig’i iyi bir tercih olarak görebileceği belirtildi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Goller Santos'tan

Göztepe transfer çalışmalarına hız verdi. Ön bölgede Kubilay Kanatsızkuş ve Fofana'nın sezonu kapatmasıyla ağır yara alan sarı-kırmızılılar, yapacağı takviyelerle eski oyun sistemine dönmek istiyor. Göz-Göz, forvet tercihini yine Brezilyalı oyunculardan kullanmak istiyor. İzmir ekibi, Palmeiras forması giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki santrfor Luighi Santos'u transfer etmek için tüm şartlarını zorluyor. Kendisini uluslararası arenada göstermek isteyen genç golcünün de Süper Lig'i iyi bir tercih olarak görebileceği ifade edildi.

BONSERVİS KOLAYLIĞI İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde Palmeiras yönetimi ile masaya oturan, sözleşmesi 2028'de bitecek olan Luighi, ara transfer döneminde talibi olması halinde bonservis kolaylığı gösterilmesini talep etmişti. Genç sambacının yaklaşık 2.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Basamakları birer birer çıkarak Palmerias U17 Takımı'ndan A Takıma kadar yükselmeyi başaran genç futbolcu, bu sezon forma giydiği 2 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyip dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Santos, geçtiğimiz sezon ise 22 maçta 10 gol, 1 asist katkısı sağladı.

G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
Ezeli rakiplerin Danso düellosu!
DİĞER
ZTK MAÇI YAYIN KANALI: Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayında?
Sinema ve dizi sektörünün tekeli Ayşe Barım ve kurgu ilişkilerin perde arkası: Dışında kalana ekmek yok
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması!
G.Saray'dan N.Forest'ın teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! Mourinho'dan flaş transfer açıklaması! 01:25
Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! Mourinho özür diledi: Tepkim sana değildi! 01:25
Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! Mourinho'dan yabancı VAR yorumu! 01:25
G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! G.Saray'dan TFF'ye istifa çağrısı! 01:25
F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! F.Bahçe'den kupaya rahat başlangıç! 01:25
F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! F.Beko Alba Berlin'i farklı geçti! 01:24
Daha Eski
Icardi'nin yeni aşkı gündemde! Icardi'nin yeni aşkı gündemde! 01:24
G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı G.Antep FK kupaya galibiyetle başladı 01:24
Talisca kadroda yer almadı! Talisca kadroda yer almadı! 01:24
Napoli G.Saray'a bela oldu! Napoli G.Saray'a bela oldu! 01:24
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:24
Konyaspor deplasmanda güldü! Konyaspor deplasmanda güldü! 01:24