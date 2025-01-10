Goller Santos'tan

Göztepe transfer çalışmalarına hız verdi. Ön bölgede Kubilay Kanatsızkuş ve Fofana'nın sezonu kapatmasıyla ağır yara alan sarı-kırmızılılar, yapacağı takviyelerle eski oyun sistemine dönmek istiyor. Göz-Göz, forvet tercihini yine Brezilyalı oyunculardan kullanmak istiyor. İzmir ekibi, Palmeiras forması giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 18 yaşındaki santrfor Luighi Santos'u transfer etmek için tüm şartlarını zorluyor. Kendisini uluslararası arenada göstermek isteyen genç golcünün de Süper Lig'i iyi bir tercih olarak görebileceği ifade edildi.

BONSERVİS KOLAYLIĞI İSTEDİ

Geçtiğimiz günlerde Palmeiras yönetimi ile masaya oturan, sözleşmesi 2028'de bitecek olan Luighi, ara transfer döneminde talibi olması halinde bonservis kolaylığı gösterilmesini talep etmişti. Genç sambacının yaklaşık 2.5 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Basamakları birer birer çıkarak Palmerias U17 Takımı'ndan A Takıma kadar yükselmeyi başaran genç futbolcu, bu sezon forma giydiği 2 karşılaşmada 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyip dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Santos, geçtiğimiz sezon ise 22 maçta 10 gol, 1 asist katkısı sağladı.