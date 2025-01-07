  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Göztepe Göztepe'den TFF'ye çıkarma

Göztepe'den TFF'ye çıkarma

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Başkan Rasmus Ankersen, TFF’ye çıkarma yaparak, İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Toplantıda yabancı hakem konusu konuşuldu

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'den TFF'ye çıkarma

Cumartesi günü Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de Başkan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, TFF'ye çıkarma yaptı, Başkan Hacıosmanoğlu'yla görüştü. Ziyarette hakem hataları, maçlarda daha adil yönetim sağlanması, VAR sistemindeki aksaklıklar ve yabancı hakem konusu konuşuldu. Ziyaret sonrasında Sepil, yaptığı açıklamada; "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da bizim söylediklerimizin hepsine katıldı. Ankersen de Türk futboluyla ilgili tespitlerini anlattı " dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu da Göztepe'nin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş. Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'e A Milli Takım forması takdim etti" ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'dan çifte transfer bombası! Eski yıldız dönüyor
G.Saray'dan Mikautadze için yeni teklif!
DİĞER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI: Milletler Ligi (VNL) Türkiye voleybol maçları ne zaman, hangi tarihte?
CHP'li İBB'den vatandaşa zam yandaşa milyarlık ihale! Remzi Baka'ya akıtılan para dudak uçuklattı
F.Bahçe'de ayrışma! Dzeko ve Tadic...
G.Saray'ın Skriniar'a alternatifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
N.Forest doludizgin devam ediyor N.Forest doludizgin devam ediyor 01:16
N.Forest doludizgin devam ediyor N.Forest doludizgin devam ediyor 01:13
Arda Güler'den deplasmanda 2 gol! Arda Güler'den deplasmanda 2 gol! 01:05
F.Bahçe için Ada'dan stoper iddiası! F.Bahçe için Ada'dan stoper iddiası! 01:05
G.Saray'dan Eren Elmalı'ya kanca G.Saray'dan Eren Elmalı'ya kanca 01:05
F.Bahçe'den sol bek hamlesi! F.Bahçe'den sol bek hamlesi! 01:05
Daha Eski
18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 01:05
Fatih Terim'in takımı yarı finalde! Fatih Terim'in takımı yarı finalde! 01:05
Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! 01:05
Cimbom'u transferde üzen haber! Cimbom'u transferde üzen haber! 01:05
Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü 01:05
Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Açıklama geldi 01:05