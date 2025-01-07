Göztepe'den TFF'ye çıkarma

Cumartesi günü Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de Başkan Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, TFF'ye çıkarma yaptı, Başkan Hacıosmanoğlu'yla görüştü. Ziyarette hakem hataları, maçlarda daha adil yönetim sağlanması, VAR sistemindeki aksaklıklar ve yabancı hakem konusu konuşuldu. Ziyaret sonrasında Sepil, yaptığı açıklamada; "TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da bizim söylediklerimizin hepsine katıldı. Ankersen de Türk futboluyla ilgili tespitlerini anlattı " dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu da Göztepe'nin ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. TFF'den yapılan açıklamada, "Göztepe A.Ş. Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'e ve Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen'e A Milli Takım forması takdim etti" ifadeleri kullanıldı.