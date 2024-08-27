Hugo Göztepe'ye

Yeni çıktığı Süper Lig'de sezonun ilk 3 maçında Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor ile berabere kalan Göztepe, kadrosunu takviye etmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe'yi satın alan Sport Republic firmasının İngiltere Premier Lig'deki takımı olan Southampton, oyuncusu Alcaraz'ın Breziyla ekibi Flamengo'ya transferi konusunda anlaşmaya vardı. Ada ekibinin bu transfer karşılığında Flamengo'dan 20 yaşındaki 10 numara Victor Hugo'yu kadrosuna katacağı ve genç futbolcuyu Göztepe'ye kiralayacağı öğrenildi.

BREZİLYA U20'DE OYNUYOR

GÖZTEPE'YE imza atması halinde Heliton, Silva, Romulo ve Juan'dan sonra 5. Brezilyalı olacak, 1.82 boyundaki sol ayaklı on numara Victor Hugo, orta saha ve ön liberoda da oynayabiliyor. Geçen sezon Flamengo ile 22 maçta ter döken Hugo'nun 2028'e kadar kontratı var. 2022-23'te 47 maçta 4 gol, 2 asist katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Yetenekli futbolcu, Brezilya U20 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

3 GOLÜN İKİSİ DEFANSTAN

GÖZTEPE, ilk 3 haftada 3 puan topladı, 3 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü. İzmir ekibinde bu gollerin sadece birisini Brezilyalı santrfor Romulo atarken, diğer iki golü ise savunmadan öne çıkan isimler olan Koray Günter ve Brezilyalı Heliton kaydetti.

Tahkim'e itiraz

GÖZTEPE, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla sahasındaki Fenerbahçe karşılaşması sonrasında verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı. PFDK tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan sarı-kırmızılılar, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu.