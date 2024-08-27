Haberler Göztepe

Göztepe'ye Brezilyalı 10 numara

Southampton'dan Carlos Alcaraz'ı 19 milyon dolar karşılığında kadrosuna katan Flamengo'nun, bu transfer kapsamında 10 numara bölgesinde forma giyen Victor Hugo'yu doğrudan Göztepe'ye kiralayacağı ifade edildi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 11:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'ye Brezilyalı 10 numara

GÖZTEPE'YE BREZİLYALI 10 NUMARA

Southampton'dan Carlos Alcaraz'ı 19 milyon dolar karşılığında kadrosuna katan Flamengo'nun, bu transfer kapsamında 10 numara bölgesinde forma giyen Victor Hugo'yu doğrudan Göztepe'ye kiralayacağı ifade edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk üç hafta itibariyle oynadığı Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında 3 puan toplayarak sezonu yenilgisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında harekete geçen İzmir ekibi, Sport Republic şirketinin bir diğer takımı olan Southampton aracılığıyla ofansif bir orta sahayı kadrosuna katmaya çok yakın. İngiliz ekibi, oyuncuları olan Charly Alcaraz'ın 19 milyon Dolar karşılığında Flamengo'ya transferi konusunda anlaşmaya varırken, bu transferin bir parçası olarak da Brezilya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki 10 numara Victor Hugo'nun doğrudan Göztepe'ye kiralanacağı ifade edildi. Taraflar arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından ve bir pürüz çıkmaması halinde Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Victor Hugo, 1 yıllığına Göztepe forması giyecek.

ORTA SAHANIN HER YERİNDE OYNUYOR

1.82 boyunda olan Victor Hugo, 10 numara, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon Flamengo ile 22 maçta forma giyen Victor Hugo'nun kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2004 doğumlu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu!
Fred'in reddettiği astronomik rakam!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Ronaldo futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Emeklilik için tarih verdi
Beşşar Esad'dan "Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil" sözleri! İşte Şam'la yeni dönemin yol haritası
G.Saray'a dev gelir! Young Boys'u geçerlerse...
Uduokhai Beşiktaş'ta!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'ye bir Brezilyalı daha geliyor! Göztepe'ye bir Brezilyalı daha geliyor! 11:16
Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? 10:49
Fred'in reddettiği astronomik rakam! Fred'in reddettiği astronomik rakam! 10:47
RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkıyor! 10:34
Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! 10:32
G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu! G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu! 10:31
Daha Eski
Uduokhai Beşiktaş'ta! Uduokhai Beşiktaş'ta! 10:08
C.Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! C.Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! 09:39
G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor 09:07
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:39
Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi Tam 7 gol! Galibiyet uzatmalarda geldi 00:38
Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! Kenan yıldızlaştı Juve kazandı! 00:00