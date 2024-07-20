Paulo’dan Göz-Göz’e

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Brezilya temsilcisi Sao Paulo'da forma giyen Juan Silve ile Wellington'u kiralık olarak renklerine bağlıyor. Transfer limitlerinin kısıtlı olmasından dolayı, transferlerin bir bölümünü Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'dan yapacak olan sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu da kısa süre içinde kampa getirecek. Southampton, Silva ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Wellington'u da kısa süre içinde açıklayacak olan Ada ekibi, ardından iki futbolcuyu da kiralık olarak Göztepe'ye gönderecek. İki oyuncu da iki yıl sarı-kırmızılı formayı giyecek. Onursal Başkan Mehmet Sepil de durumu açıklamıştı.