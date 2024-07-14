Maestro Matsuki

Transferin hareketli kulüplerinden Göztepe, orta sahaya Japonya'dan takviye yapmaya hazırlanıyor. Kadrosunu Djalma Silva, Isaac Solet, Koray Günter, Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan gibi isimlerle güçlendiren Göz- Göz'de Başkan Ankersen, takıma bir oyuncu daha kazandırmak için kolları sıvadı. İzmir ekibinin Danimarkalı başkanının aynı zamanda İngiltere Premier Lig'de de sahibi olduğu Southampton, Japon orta saha Kuryu Matsuki'yi yeni sezonda sarı-kırmızılılara kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

TOKYO'DA 3 GOL, 4 ASİST YAPTI

Japonya'da J1 Lig ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki Matsuki, bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton'la her konuda anlaştı. Ancak genç maestronun İngiltere'de 1 yıl çalışma vizesi alamayacağı için Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi. FC Tokyo takımından yetişen Matsuki, Japonya'nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi. Gelecek vadeden yetenekli orta saha, geçtiğimiz sezon 19 resmi karşılaşmada boy gösterirken, 3 gol, 4 asist katkısıyla dikkatleri üzerin çekti.