Haberler Göztepe Maestro Matsuki

Maestro Matsuki

Başkan Rasmus Ankersen’in İngiltere’deki takımı olan Southampton, 1 yıl çalışma vizesi alamayacak olan 21 yaşındaki genç yıldızı sarı-kırmızılılara kiralık olarak gönderecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maestro Matsuki

Transferin hareketli kulüplerinden Göztepe, orta sahaya Japonya'dan takviye yapmaya hazırlanıyor. Kadrosunu Djalma Silva, Isaac Solet, Koray Günter, Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan gibi isimlerle güçlendiren Göz- Göz'de Başkan Ankersen, takıma bir oyuncu daha kazandırmak için kolları sıvadı. İzmir ekibinin Danimarkalı başkanının aynı zamanda İngiltere Premier Lig'de de sahibi olduğu Southampton, Japon orta saha Kuryu Matsuki'yi yeni sezonda sarı-kırmızılılara kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

TOKYO'DA 3 GOL, 4 ASİST YAPTI

Japonya'da J1 Lig ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki Matsuki, bu sezon İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton'la her konuda anlaştı. Ancak genç maestronun İngiltere'de 1 yıl çalışma vizesi alamayacağı için Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi. FC Tokyo takımından yetişen Matsuki, Japonya'nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi. Gelecek vadeden yetenekli orta saha, geçtiğimiz sezon 19 resmi karşılaşmada boy gösterirken, 3 gol, 4 asist katkısıyla dikkatleri üzerin çekti.

İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti
F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
DİĞER
Bakın hangi ünlü, hangi burç? Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Kenan İmirzalıoğlu, Hadise...
ABD Başkan adayı Donald Trump'a 'suikast' girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20'lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
Galatasaray'dan ters köşe! Hırvat yıldızın peşine düştüler...
F.Bahçe'ye Copa America'nın yıldızı gelecek!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Charlton’a 3-1 yenildi
Göztepe'den kötü prova!
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
14 Temmuz bugün kimin maçı var? 14 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:22
Tansiyon yüksek Tansiyon yüksek 01:51
Fırtına zorlanmadan kazandı! Fırtına zorlanmadan kazandı! 23:55
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 23:55
Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi 23:56
Aileden biri Draguş Aileden biri Draguş 01:48
Daha Eski
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! 23:55
Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! 23:55
G.Saray'da rota İngiltere! G.Saray'da rota İngiltere! 23:55
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! 23:55
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 23:55
Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! 23:55