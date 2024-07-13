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Göztepe 1-3 Charlton Athletic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, hazırlık maçında İngiliz ekibi Charlton Athletic'e 3-1 mağlup oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:21
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Göztepe 1-3 Charlton Athletic (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Slovenya'daki ilk hazırlık maçında İngiltere'den Charlton Athletic'e 3-1 yenildi.

Göztepe, Kranjska Gora'daki karşılaşmaya Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Yalçın Kayan, Romulo Cardoso, Kubilay Kanatsızkuş on biriyle başladı.

Müsabakanın 12. dakikasında Tyreece Campbell ve 16. dakikasında Daniel Kanu'nun gollerine engel olamayan Göztepe, ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı. Göztepe, ikinci yarıda 61. dakikada Nazım Sangare ile farkı 1'e indirmesine rağmen 65. dakikada Alex Mitchell'le 1 gol daha bulan Charlton Athletic, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

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