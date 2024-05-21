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Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Eski aşk...

Son dakika spor haberleri... Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de trasfer için gaza basıldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 12:03
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Göztepe'den flaş transfer hamlesi! Eski aşk...

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Göztepe transferde golcü takviyesine büyük önem verirken yeni bir isim gündeme geldi. Sarıkırmızılıların şu an Kayserispor forması giyen santrfor Duckens Nazon aşkı yeniden kabardı. Geçtiğimiz ocak ayında CSKA Sofya'da forma giydiği dönemde 30 yaşındaki futbolcu için devreye giren Göz-Göz, Bulgar ekibinin yüksek bonservis bedeli talep etmesi üzerine transferden vazgeçmişti. Sarıkırmızılı ekibin aradan çıkmasıyla Haitili futbolcu, Süper Lig ekibi Kayseri'ye imza atmıştı.

STOILOV'UN DA TAKİBİNDE

Ön bölgede daha üretken bir takım oluşturmak isteyen yönetim, Romulo'nun yanına Nazon'u monte ederek rekabeti artırmayı planlıyor. Nazon'un Kayseri ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, futbolcunun transfere olumlu yaklaşması halinde resmi adımlar atılacak. İkinci yarıda Kayserispor ile 13 maça çıkan ve 2 gol kaydeden 30 yaşındaki golcüyü teknik direktör Stanimir Stoilov'un, Bulgaristan'da olduğu dönemden bu yana takip ettiği öğrenildi. Kariyerinin en parlak günlerini CSKA Sofya'da geçiren Duckens Nazon, Bulgar temsilcisinde 62 karşılaşmada 27 gol atarak yıldızlaşmıştı.

NİELSEN TAKIMDAN AYRILIYOR

Göztepe, dış transferde vites artırırken, içeride de hareketli günler geçiriyor. Yabancı futbolcularla ilgili çalışmalarını da yürüten sarı-kırmızılı ekipte Danimarkalı stoper Lasse Nielsen'e yol göründü. Sezon başında İsveç'in Malmö takımından transfer edilen 36 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Göztepe ile 18 maça çıkan deneyimli oyuncu bin 157 dakika süre alırken 1 de gol attı. Bu sezon pek forma şansı bulamayan savunmacı Nielsen, beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyerek hayal kırıklığı yaratmıştı.

GÖZTEPE'NİN YERLİLERİ ÇOK GÖZDE

Göztepe'de takımdan ayrılması gündemde olan yerli futbolculara teklif yağıyor. Sarı-kırmızılılarda Atınç Nukan başta olmak üzere Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest ve Ahmed Ildız'a birçok teklifin geldiği vurgulandı.

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