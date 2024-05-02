Göztepe'den Essende atağı!

Süper Lig'e yükselen Göztepe, transfer için kolları sıvadı. Birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılıların, hücum hattı için rotasını Portekiz'e çevirdiği öğrenildi. Başkan Rasmus Ankersen'in, "İlk hedefimiz Süper Lig'e çıkmaktı, bunu başardık. Yolculuğumuzun ikinci kısmı şimdi başlıyor. Biz Süper Lig'e turist olarak gelmedik. Gerekli yatırımları yapacağız" sözleriyle düğmeye basan sarı-kırmızılıların, Portekiz ekibi Vizela'nın 26 yaşındaki Kongo asıllı Fransız golcüsü Samuel Essende'yi listesine aldığı bildirildi.

BELÇİKA'DA DA OYNADI

İzmir ekibinin, Portekiz ekibi Vizela'yla sözleşmesi 2026'da bitecek olan Essende için girişimlera başladığı belirtildi. Fransız devi Paris Saint-Germain'in altyapısından yetişen, Caen'den bonservisi alınan 1.92 boyundaki Samuel, bu sezon mavi-beyazlılarda boy gösterdiği 34 karşılaşmada 16 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Belçika liginde Eupen'de de forma giyen genç santrforun piyasa değeri, 3 milyon Euro olarak gösteriliyor.