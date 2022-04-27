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Göztepe Stjepan Tomas ve Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Stjepan Tomas ve Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, her iki isme de kariyerinde başarılar dilendi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 18:03 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 18:17
Göztepe Stjepan Tomas ve Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı

Göztepe, Stjepan Tomas ile yollarını ayrıdığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

SONER AYDOĞDU İLE DE YOLLAR AYRILDI

Göztepe, Thomas ile yollarının ayrılmasının ardından Soner Aydoğdu ile de yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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