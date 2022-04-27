Göztepe Stjepan Tomas ve Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı

Göztepe, Stjepan Tomas ile yollarını ayrıdığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

SONER AYDOĞDU İLE DE YOLLAR AYRILDI

Göztepe, Thomas ile yollarının ayrılmasının ardından Soner Aydoğdu ile de yollarını ayırdı. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.